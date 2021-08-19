İrem Hemşire Afganistan'dan tahliye sürecini anlattı: Hiç yalnız bırakmadılar / 19.08.21

Sabah

Afganistan'da Tailban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından bölgede buluna Türklerin tahliyesi devam ediyor. 12'si bebek toplam 273 yolcu, Türk Hava Yolları'nın (THY) tahliye uçuşu ile saat 07.55 sıralarında İstanbul'a getirildi. Yolcular içinde yer alan İrem Hemşire tahliye sürecini anlattı. İrem Hemşire, krizin ilk anından beri Büyükelçiliğimiz, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı bizimle ilgilendi. Hiç yalnız bırakmadılar" diye konuştu.