İrem hemşire SABAH'a konuştu: "Çok korktum ama devletim beni yalnız bırakmadı" / 21.08.21

Sabah

Çalışmak için gittiği Afganistan'da mahsur kalan ve ailesine ulaşarak yardım isteyen 21 yaşındaki hemşire İrem Kahraman, bölgedeki Türk Askeri tarafından kurtarılarak Türkiye'ye getirilmişti. Bursa'da yaşayan ailesine kavuşan İrem hemşire yaşadığı korku dolu anları bir an önce unutmak istiyor. Kırıkkale'de özel bir hastanede iş başı yapan genç kız ilk iş gününde SABAH'a konuştu: "Sanki arkamdan geliyorlar beni takip ediyorlar gibi geliyor. Kafamı çevirince karşımda Taliban'ı görecekmişim gibi. Çok korktum hem de çok ama devletim benin yalnız bırakmadı. Onların elinden kurtuldum. Şimdi her şeyi unutmak istiyorum. Biz 3 kişi ekip olarak dönebildik ama 5 arkadaşımız hala orada" dedi.