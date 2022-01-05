İrem’in ailesi, SABAH’a konuştu! "Kedileri onu arıyor, ağlıyor, yatağında yatıyor" / 05.01.22

Trabzonda 27 Aralıkta geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen İrem Keleşoğlunun 26 bağışlanan organları 5 kişiye umut oldu. İremin annesi Nuray Keleşoğlu, kızının 23 yaşına kadar depresyonla mücadele ettiğini doktorların kedi alın demesi üzerine kedi aldıklarını anlatarak, Yavru aldığımız kedi büyüdü ve yavru yaptı. İrem kedisine üzüm yavrusuna Paşa ismini vermişti. Kedileriyle sağlığına kavuşup, hayata tutunmuştu. İremin kedileri öldüğünü hissederek bizim gibi ağladı. Şimdi ise evde onu arıyor, onun yatağından çıkmıyorlar dedi.