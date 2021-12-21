İş dünyasından TL'ye destek mesajları: Manipülatörlerin yolu tamamen kesilmiştir... / 21.12.21

Başkan Recep Tayyip Erdoğanın dün açıkladığı yeni ekonomik tedbir ve teşvik paketine iş dünyasından peş peşe destek mesajları geldi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Anadolu Aslanları İşadamları Derneği ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın dikkat çekici açıklamalar yaptı. Şekib Avdagiç, Türkiye yeni bir yola girmiştir. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni önlemler de bu süreçte piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolunu tamamen kesmiştir ifadelerini kullandı.