İş hayatında yeni dönem! SGK 81 ilde uygulama başlatıyor / 26.04.22

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu SGK aracılığıyla yüksek istihdam kapasiteli, çok sayıda işçi çalıştıran büyük işverenlerin, sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerindeki iş ve işlemlerini takip etmek ve geciktirmeden sonuçlandırmak için SGK İşveren Temsilcisi uygulamasını hayata geçirecek. Uygulamayla yüksek istihdam kapasiteli, çok sayıda işçi çalıştıran büyük işverenlerin, sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerindeki iş ve işlemlerinin takip edilmesi ve hızlıca sonuçlandırılması hedefleniyor.