İşçi ve işverenler dikkat! SGK harekete geçti: 7 ilde başlıyor / 13.02.22

Son dakika haberi...Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından, kadın istihdamını artırmak ve kadın çalışanların kayıt dışı istihdamının önüne geçmek için Avrupa Birliği AB destekli Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi başlatılıyor. Proje kapsamında, kadın işverenlere, ilave kadın istihdamı için işçinin işverene maliyetinin yüzde 65ini geçmemek üzere maksimum 320 avro hibe verilecek. İstanbulda 1000, Ankarada 900, Aydında 400, Denizlide 400, Samsunda 500, Şanlıurfada 400 ve Kahramanmaraşta 400 olmak üzere 7 ilde toplamda 4000 kadın işveren ve bu işletmelerin işe aldığı 4000 kadın işçi projeden faydalanabilecek.