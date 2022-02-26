İsimsiz telefon 70 milyonluk vurgunu önledi! Tapu'da 'dublörlü' sahte satış skandalında yeni ayrıntılar / 26.02.22

İstanbulda bulunan bazı tapu müdürlüklerinde kıymetli arsa ve gayrimenkullerin tapusunu dublör kullanarak ele geçiren bir örgüte yönelik geçtiğimiz haftalarda yapılan operasyonun ayrıntılarına SABAH ulaştı. Sarıyerde bulunan ve değeri 10 milyon olan bir arsanın 2019 yılında Ispartadan çıkarılan sahte vekaletname ile 1 milyon 600 bin liraya Mustafa T., isimli vatandaşa satıldığı tespit edildi. Sarıyer Uskumruköyde bulunan ve değeri yaklaşık 70 milyon lira olan 16 bin 750 metrekarelik arazinin satışa çıktığı mesajının asıl sahibine gelmesiyle ve isimsiz bir kişinin kendisini aramasıyla engellendi. Söz konusu aramada, Arazinizi satıyorlar derhal müdahale edin ifadeleri üzerine arazi sahibi Ömer Faruk Ö.nün emniyete gittiği öğrenildi.