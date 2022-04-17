İşkenceye uğrayan Demet SABAH'a konuştu: "İnsanların yüzüne bakamıyorum, kimseyle konuşamıyorum" / 17.04.22

Konyada eski patronu Murat Demirci, nişanlısı ve arkadaşının işkencesine maruz kalan Demet A., şüphelilerin tutuklanmasının kendisini biraz da olsa mutlu ettiğini söyledi. Yaşadığı travmayı üzerinden atmaya çalışan Demet A., Dışarıda can güvenliğim olmadığını düşünüyorum. Onların dışarıya çıkacak düşüncesi bile beni ürkütüyor. İtiraz üzerine tutuklanmaları beni mutlu etti. İnsanların yüzüne bakamıyorum. Kimseyle konuşamıyorum dedi. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekiplerinin işkence mağduru genç kızlarla görüşüp psikolojik destek vermeye başladıkları öğrenildi.