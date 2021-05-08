İslam Aleminin heyecanla beklediği gece geldi... Kadir Gecesi, neden bin aydan daha hayırlı? / 08.05.21

Dünya üzerindeki tüm Müslümanların beklediği en hayırlı, en kıymetli gece geldi. İslam aleminin heyecanla beklediği gece olan Kadir Gecesi’nde edilen duaların kabul olduğuna inanılır ve bu gece edilen tüm ibadetlerin Allah katında katbekat sevapla kabul edildiği bilinir. İslam aleminin en kıymetli gecesiyle ilgili sohbet ettiğimiz Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, sabah.com.tr okurları için anlattı. Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi’ni nasıl geçirmeliyiz? Bu gecenin sırları neler? Kadir Gecesi, neden bin aydan daha hayırlı?