CHPnin milletvekili listelerini yayınlaması sonrası patlak verne kriz devam ediyor. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti CHP listelerinden adaylarını gösterdi. Sadullah Ergin gibi tartışmalı isimlerin bile CHP listesinden seçilecek yerlerde aday gösterilmesi tabanı çileden çıkarttı. CHPliliği ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz canlı yayında deyim yerindeyse bu listelere isyan etti, CHPliler hangi motivasyon ile bu listelere oy verecek? dedi. Saymaz, Gelecek ve DEVA Partisinin tek başına girse vekil bile çıkaramayacağını belirterek koalisyon içindeki dengesiz vekil dağılımını da eleştirdi.