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İsmail Saymaz, CHP'nin milletvekili listelerine isyan etti: Hangi motivasyon ile bu listelere oy versinler? / 13.04.23

İsmail Saymaz, CHP'nin milletvekili listelerine isyan etti: Hangi motivasyon ile bu listelere oy versinler? / 13.04.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

İsmail Saymaz, CHP'nin milletvekili listelerine isyan etti: Hangi motivasyon ile bu listelere oy versinler? / 13.04.23

Sabah 02:23
02

CHP’li başkan yandaş medyaya para akıttı / 13.04.23

Sabah 02:02
03

Terör örgütü TKP/ML Üyesi iki terörist, İstanbul'da bombalarla yakalandı / 13.04.23

Sabah 02:07
04

PKK'dan Kılıçdaroğlu ve 7'li koalisyona bir destek daha: AK Parti-MHP ittifakını yenilgiye uğratmak gerek / 13.04.23

Sabah 02:40
05

Yerli rüzgar türbinleri geliyor! İmzalar atılıyor! Cemal Kalyoncu: Fabrikalar kuracağız / 13.04.23

Sabah 02:27
06

TBMM'de maaş skandalı! CHP'li vekil kuzenini danışman gösterip parayı kendisi aldı / 13.04.23

Sabah 00:47
07

Enkaz altında kaç kişi olduğu bilinecek / 13.04.23

Sabah 00:49
08

14 milyon ev kadınına emeklilik desteği: Sigorta priminin üçte biri devletten / 13.04.23

Sabah 02:23
09

Asgari ücretliye temmuz zammı / 13.04.23

Sabah 01:57
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