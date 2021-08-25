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7/24 Dinle Sabah İspanya'dan çarpıcı Afganistan çıkışı: Batı sözünü tutmadı / 25.08.21
Sabah

İspanya'dan çarpıcı Afganistan çıkışı: Batı sözünü tutmadı / 25.08.21

Sabah

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından bölgeden tahliye süreci sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden, çekilmenin 31 Ağustos'ta sona ereceğini ifade ederken Taliban Batılı ülkelerin çekilmesi için ek süre vrilmeyeceğini belirtmişti. İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles'ten ise çekilme süreci ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Robles, , "Batı, Afganlara verdiği sözü tutmadı. Batı'nın köklü bir çözümü olmayan, büyük bir başarısızlığı var." dedi
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