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İsrail-Gazze Katil devlet İsrail durmuyor... Şifa Hastanesindeki sığınmacı ve hastaları zorla sürdüler / 18.11.23

İsrail-Gazze Katil devlet İsrail durmuyor... Şifa Hastanesindeki sığınmacı ve hastaları zorla sürdüler / 18.11.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

İsrail-Gazze Katil devlet İsrail durmuyor... Şifa Hastanesindeki sığınmacı ve hastaları zorla sürdüler / 18.11.23

Sabah 01:28
02

İsrail’in katliam kılıfı deşifre oldu / 17.11.23

Sabah 03:10
03

Delegelerin nasıl saf değiştirdiği ortaya çıktı: 200 bin TL + lüks araba / 17.11.23

Sabah 01:19
04

Gazze’nin hafızasını yok ediyorlar / 17.11.23

Sabah 02:36
05

‘Paylaşımlarımız şov amaçlı bizim ailemiz zaten zengin’ / 17.11.23

Sabah 01:58
06

AK Parti’de hedef İstanbul / 17.11.23

Sabah 01:29
07

Başkan Erdoğan'dan Gazzeli hastalara ziyaret / 16.11.23

Sabah 00:46
08

Taraftar gruplarından İsrail'e protesto! 4 takım Filistin için bir araya geliyor: "Zulme tepki göstermek isteyen herkesi bekliyoruz" / 16.11.23

Sabah 00:52
09

HRW’den Almanya’ya insanlık dersi! Başkan Erdoğan'ın sözlerine destek / 16.11.23

Sabah 00:57
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