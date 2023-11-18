Şifa Hastanesi, katil devlet İsrailin yaklaşık iki aydır sivilleri bombalarla katlettiği Gazzenin en büyük sağlık merkezlerinden biri. İsrail, günlerdir çevresini bombaladığı Şifa Hastanesine geçtiğimiz günlerde de sonradan ifşa olan yalan yanlış bilgileri neden göstererek baskın düzenlemişti. Hastaneden gelen son bilgiler İsrailin vahşete doymadığını bir kez daha gösterdi. Şifa Hastanesinin direktörü Muhammet Abu Salmiya, İsrail askerlerinin hastanedeki yüzlerce yerinden edilmiş Filistinliyi ve hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürdüğünü duyurdu. Hastanede bulunan 650 hastadan sadece 100-200 civarında kişinin kaldığı öğrenildi.