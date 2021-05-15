İsrail Gazze'de medya binasını vurdu! Kassam Tugayları'ndan sert açıklama: Deprem etkisi yapacak hamlemizi bekleyin / 15.05.21

Son dakika haberine göre; İsrail savaş uçakları Gazzede içinde Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı vurdu. Saldırıda 13 katlı bina toz bulutları içinde çöktü. Saldırının hemen ardından Kassam Tugayları Sözcüsünden sert bir açıklama geldi. Ebuyde, İşgalci terör devletinin biraz önce sivillere vurmasına karşılık deprem etkisi yapacak hamleyi beklesinler dedi. A Haber canlı yayınında konuşan Gazzede bulunan Filistinli Gazeteci Yasir El Benna, Bombardıman bir an olsun durmuyor. Çok zor durumdayız ifadelerini kullandı.