İsrail medyası gerçekleri çarpıtıyor! Terör böyle örtbas edildi! / 12.05.21

Filistinli sivillere yönelik alçak saldırılarına devam eden İsrail kuvvetleri, şimdiye 43 kişiyi şehit etti. Gazze’ye düzenledikleri roket saldırılarına ara vermeyen ve saldıra devam edeceklerini açıklayan İsrail, Gazze’de 10’u çocuk olmak üzere 24 kişiyi öldürmüştü. Yapılan zulme isyan eden Filistin halkına ağır müdahalelerine devam eden İsrail hükümeti, dünya çapında kınanırken, kendi medyası bu terör eylemlerine sessiz kaldı. İsrail’in en çok satan gazetesi, ülkenin “saldırı altında” olduğu iddialarını manşete taşıyarak algı operasyonu başlattı.