İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridine yönelik saldırılarına 7. gününde devam ediyor. Filistinde kayıplar 1537ye yükseldi. Gazze sınırında ise tank hareketliliği dikkat çekti. İsrailden BMye yapılan talepte, Gazzedeki Filistinlileri 24 saat içinde güneye kaydırın denildi. İsrailin, Gazzenin kuzeyindeki 1 milyon sivile yerinizi terk edin tehdidini yorumlayan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, İsrail’in dediği, bu bölgede yaşayan yaklaşık 1.2 milyon sivile güneye gitmelerini istiyorlar, Gazze şeridinin kuzeyini tamamen boşaltmak istiyorlar. Bu kabul edilemez durum, bu siviller nereye gidecek, buraya sıkışan 2.5 milyon insandan bahsediyoruz, bu kabul edilemez bir durum, mümkün değil ifadelerine yer verdi.