İsrail’le iş birliği yapan Google Earth Filistin yıkımını örtbas ediyor / 17.05.21

İsrail’in Gazze Şeridi’nde gerçekleştirdiği katliam, şiddetini her geçen gün artırıyor. Uluslararası tepkiye rağmen Filistin halkını bombalamaktan vazgeçmeyen İsrail, meşru müdafaa haklarını kullandıklarını iddia ederek saldırılarını normalleştirmeye çalışıyor. Filistin halkına uyguladıkları zulümde, her fırsatta ABD desteğinin arkasına sığınan İsrail hükümetinin yaptığı gizli iş birlikleri ise bir bir ifşa oluyor. Son olarak kamuya açık çevrim içi harita görüntüleme hizmeti Google Earth’ün, İsrail’in Filistin’de yıllardır gerçekleştirdiği yıkımı gizlediğinin ortaya çıkması, tepkileri de beraberinde getirdi.