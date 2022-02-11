İsrailli iş adamına suikastı MİT önledi! Siyasi kriz tuzağı böyle bozuldu / 11.02.22

Son dakika... İsrail İstihbarat Servisi Mossad, Kasım 2020de İranın nükleer programının mimarı Muhsin Fahrizadeyi aracında öldürdü İran bu suikasta misilleme için aynı zamanda Türk vatandaşı da olan İsrailli işadamı Yair Gelleri hedefine koydu. Planın bir amacı da son dönemde olumlu adımlar atılan Türkiye-İsrail ilişkilerini rayından çıkarmaktı İran İstihbarat Servisinin 9 kişilik suikast hücresi, Gelleri evinde ve işyerinde adım adım izlerken MİT de onları takibe aldı. İşadamı güvenli eve alındı ve suikast hücresi çökertildi SABAH, İranın gizli suikast planını bozan müthiş MİT operasyonuyla ilgili detayları ilk kez açıklıyor