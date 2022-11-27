Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla Galatasaray NEF Stadyumunda gerçekleştirilecek Büyük İstanbul Buluşması için geri sayım başladı. Buluşma için stadyumun içerisine kurulan dev sahneden hem videolar gösterilecek hem de bir taraftan konuşmalar gerçekleştirilecek. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, organizasyon öncesi yaptığı açıklamada, Birileri Türkiyedeki dostlarımıza yardım ederek Recep Tayyip Erdoğanı 2023 seçimlerinde seçtirmeyeceğiz dediler buradan o gün öyle bir enerji çıkacak ki hevesleri kursaklarında kalacak. ifadelerini kullandı.