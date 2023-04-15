İstanbul Finans Merkezi, 17 Nisan Pazartesi günü açılıyor. Açılıştan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. 10 yıldır üzerinde çalışılan bir proje olduğunun altını çizen Bakan Kurum, İstanbul Finans Merkezinde yer alacak detayları da açıkladı. Bu önemli projenin hayata geçmesi konusunda kritik bir rol üstlenen Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde İstanbulun finans merkezi olmasının düşünce temelini atmıştı. Projeyle özel olarak ilgilenen Berat Albayrak, 2020 yılında verdiği bir mesajda, İstanbula Finans Merkezi olmak çok yakışacak sözlerini kullanmıştı.