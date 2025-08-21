İstanbul Havalimanı’nda bulunan Zeytinin, yaklaşık 8 ay süren bakım ve rehabilitasyon süreci tamamlandı. Yavru goril Zeytinin Nijeryaya gideceği açıklandı. Konuyla ilgili bilgiler veren Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, İade sürecini uzun süredir işletiyorduk, ilgili yazışmaları yapıyorduk. Sadece gorillerden oluşan bir rehabilitasyon merkezine verilmesi için gereken önemi ve hassasiyeti gösterdiğimiz için süreç biraz uzadı. Çünkü Zeytinin sağlığı ve güvenliği bizim için önemli olduğundan bu süreci hassasiyetle yürüttük. Şu anda sürecin sonuna geldik, yakın zamanda Zeytini uğurlamayı planlıyoruz ifadelerini kullandı...