İstanbul Havalimanı'nda uçuşlarla ilgili yeni karar! Kademeli olarak başlıyor... / 25.01.22

Son dakika haberine göre; İstanbuldaki yoğun kar yağışından nasibini alan İstanbul Havalimanında uçuşlar durdu. THYden yapılan son dakika açıklamasında, tüm seferlerin 00.00a kadar durdurulduğu bildirildi. Hava durumu ve pistteki gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediliyordu. Sivil Havacılıktan yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, kademeli bir şekilde uçuşların başlaması için bir pistin açıldığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, uçuşların kademeli olarak başlayacağını teyit etti.