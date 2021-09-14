İstanbul İl Sağlık Müdürü açıkladı: Koronavirüs artışı yok / 14.09.21

Sabah

Son dakika: İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, açılış töreninde İstanbul genelindeki koronavirüs vaka durumuna ilişkin yaptığı açıklamada yayılım hızıyla ilgili önemli bir veri paylaştı. Memişoğlu "İstanbul'da 15 gündür korona virüs ile alakalı sayısal anlamda bir artış olmamakla birlikte Anadolu'da vakaların yükseldiği illerden İstanbul'a bir yansıma olacağını öngörüyoruz” dedi. İşte Kemal Memişoğlu'nun son dakika açıklamalarından öne çıkanlar...