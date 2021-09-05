İstanbul İl Sağlık Müdürü son durumu değerlendirdi: Bu kadar net konuşuyorum / 05.09.21

Sabah

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'daki koronavirüs vaka sayılarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Son haftalarda bir durgunluğa girildiğini dile getiren Memişoğlu, Ekim-Kasım aylarında vaka sayılarına artış meydana gelse bile aşılama sayesinde bunun hastanelere yansımayacağını ifade etti. Prof. Dr. Memişoğlu, son dakika açıklamasında 'yeni bir kapanmanın gündeme geleceğini düşünmediğini' söyledi