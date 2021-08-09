İstanbul İl Sağlık Müdürü’nden kısırlık açıklaması: 'Asıl tehlike' diyerek duyurdu! / 09.08.21

Sabah

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, aşıda kısırlık iddialarına yanıt verirken, asıl tehlikenin düşük doğum oranları ve sezaryen olduğu belirtti. Memişoğlu, “İnsanların hassas olduğu alanlarda maalesef yanlış, yanlı bilgilendirmeler yapılıyor. Eğer aşı doğurganlığı azaltsaydı bugün doğurganlığı arttırmaya çalışan Avrupa ülkeleri aşıları kullanmazdı. İstanbul’da geçen sene toplam doğumların yüzde 58.2’si sezaryen ile yapılmış. Bu kadar doğurganlığı önemsiyorlarsa lütfen sezaryen niye yapılıyor diye sorsun bu arkadaşlarımız. Sezaryen salgın kadar büyük bir problem” dedi. Memişoğlu, şöyle devam etti: