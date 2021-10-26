İstanbul Valisi Ali Yerlikaya : “65 yaş üstü aşılamada üçüncü dozda yüzde 75’e geldik” / 26.10.21

Sabah

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Zeytinburnu Belediyesi'nce Maltepe Mahallesi'nde yapılan Aile Sağlığı Merkezi’nin açılış törenine katıldı. İstanbul’da yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılama oranlarını açıklayan Vali Yerlikaya, “65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın birinci, ikinci, üçüncü doz aşıları mükemmel. Ellerinden öpüyorum. 1’nci doz yüzde 92, ikinci doz aşının oranı yüzde 90, üçüncü dozda da yüzde 75’e geldik” dedi.