İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! Trakya'dan İstanbul'a geçişler yasaklandı! E-5 trafiğe kapatıldı... / 24.01.22

Son dakika haberine göre; İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı her geçen dakika şiddetini artırıyor. Şiddetlenen kar yağışı ulaşımda da aksamalara neden oluyor. Gelen son dakika haberine göre; Beylikdüzü-Büyükçekmece arasında E-5 karayolunda ulaşım durdu. İstanbul Valisi Yerlikaya da bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Trakya istikametinden Megakent İstanbula ikinci bir duyuruya kadar girişlerin yasaklandığını söyledi. Yerlikaya ayrıca Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın 08.00’e kadar durdurulduğunu aktardı. AVMlerin de bu akşam 19.30da kapanacağı bilgisi verildi.