İstanbul'a DEVRİM gibi yeni imar planı: Evler 5 katlı olacak / 16.11.21

İstanbul için son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğanın Kanal İstanbul etrafına 500 bin kapasiteli şehir kuracağız. Beş katlı yapılanma düşünüyoruz açıklamasının ardından İstanbulun mega projesi ve yeni İstanbulun planlamasının gündeme gelmesi üzerine çalışmalar hız kazandı. Buna göre çevreci ve doğaya saygılı bir İstanbul şehir planlamasına ilişkin de düğmeye basıldı. Söz konusu plan kapsamında proje çevresi başta olmak üzere yüzde 52sinin yeşil alan ve sosyal donatı alanlarından oluşması düşünülürken imar planlama süreci de 3 ay içerisinde hazır olacak. İşte detaylar