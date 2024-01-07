Meteoroloji Genel Müdürlüğünden İstanbul dahil pek çok il için fırtına ve yağmur uyarısı geldi. Son tahminlere göre bugün Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale, Edirne, Bursa, Balıkesir için fırtına ve kuvvetli yağış bekleniyor. Öte yandan güne yağmur ve fırtına ile uyanan İstanbullular için Valilikten önemli bir uyarı geldi. İstanbul Valiliği, fırtınanın Pazartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir açıklaması yaparken Vali Davut Gül ise Lütfen dikkat uyarısında bulundu. İstanbul için beklenen kar yağışı ile ilgili ise hesaplar değişti. İstanbullular kar yağışını bir süre daha bekleyecek. İşte tüm yurtta beklenen yağmur fırtına ve kar yağışı ile ilgili tüm açıklamalar...