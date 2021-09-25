İstanbul'da akıl almaz dolandırıcılık yöntemi! Kanser hastası kadını böyle kandırdılar / 25.09.21

Sabah

İstanbul'da eşi benzerine rastlanmamış bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Yanında taşıdığı, içerisinde sahte bilezik ve paralar bulunan poşeti kanser hastası yaşlı bir kadının önüne düşüren dolandırıcılar, 'Size para vereceğiz' bahanesiyle kadının kolundaki bilezik ve yüzükleri krem yardımıyla çıkarıp kaçtı. İki şüpheli, polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen iki dolandırıcı hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.