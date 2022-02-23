İstanbul'da bir tosun vakası! Geçen Kurban Bayramı'nda kaçmıştı... / 23.02.22

İstanbulda geçen yıl Kurban Bayramında kurbanlık için satın aldığı tosunu elinden kaçan Eyüp Akça 48 adlı vatandaş, 7 aydır ormanlık alanda izini kaybettiren tosununu arıyor. Zaman zaman ortaya çıkan tosunun peşine düşen Akça, kimseyi yanına yaklaştırmayan hayvanı bir türlü yakalayamıyor. Tosunla 10 gün önce karşı karşıya geldiklerini söyleyen Akça, Karşımda ceylan gibi sıçradı yine kaçtı. Öyle bir besilenmiş ki, boncuk gibi olmuş. Eğer yakalayabilirsek önümüzdeki Kurban Bayramına yetiştirmek istiyoruz dedi.