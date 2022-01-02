İstanbul’da DEAŞ operasyonu: Kameralı gözlükle keşifte yakalandılar! / 02.01.22

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DEAŞın ortasında gizli kameralar bulunan gözlükler kullanan Keşif Timini deşifre etti. Bazı Sivil Toplum Kuruluşlarına, derneklere, devlet kurumlarına ve ibadethanelere yönelik planlanan terör saldırıları için gizli keşif çalışmaları yapan üç terör örgütü DEAŞ Üyesi; İstanbul Emniyetine bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından adım adım izlendi. Terör örgütü DEAŞın Keşif Timi operasyonla çökertildi. Terör örgütünün keşif çalışmaları terör saldırılarına dönüşemeden alt üst edildi. Keşif için kullanılan siyah renkli, plastik çerçeveli, markasız ve seri numarasız, şeffaf camlı ve sap kısmında minik bir USB girişi bulunan gözlüklerden çıkan keşif görüntüleri ve terör örgütü DEAŞ Üyelerinin haritalar üzerinde çizimlerle anlatılan keşif güzergahları; SABAHın ulaştığı İstihbarat Raporlarına yansıdı.