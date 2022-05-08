İstanbul'da kadın polisten şok hareketler: Meslektaşının başı yarıldı / 08.05.22

İstanbul Bahçelievlerde bir kadın polis ile meslektaşları arasında kavga çıktı. Polis memuru Gülizar K. ve 3 arkadaşının alkol aldıkları seyir halindeki otomobil, meslektaşları tarafından durduruldu. Polis Gülizar K. ve kendini polis olarak tanıtan arkadaşı Pınar K. haklarında işlem yapmak isteyen polisleri meslekten attırmakla tehdit edip, darp etti. 1.00 promil alkollü olduğu tespit edilen Pınar K., elindeki telefonla saldırdığı polis memuru İ.B.nin başını yardı. Olayın ardından gözaltına alınan 4 kadın serbest bırakıldı. Hakkında idari işlem başaltılan polis memuru Gülizar K. ise açığa alındı. İşte inanılmaz olayın detayları...