İstanbul'da korkuya neden olmuştu: Balık ve yengeç ölümlerinin nedeni belli oldu / 06.08.21

Sabah

İstanbul'da korkutan balık ve yengeç ölümlerinin nedeni İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu ortaya çıktı. İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca Küçükçekmece Gölü'nde meydana gelen balık ölümleri konusunda, "Kirliliğe bağlı balıklarda oksijen yetersizliği meydana geliyor. Geriye de tekrar tuzlu suya akıntıdan dolayı dönemedikleri için maalesef öldüler. Burada sık sık da yaşıyoruz" dedi.