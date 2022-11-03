Son dakika haberi: İstanbulda operasyon düzenlenen bir adreste dolu vaziyette yeşil renkli bir Lav Tüfeği, iki adet Uzi, iki adet Kalaşnikof, dört adet tabanca, üç pompalı tüfek, savunma tipi atışa hazır vaziyette pimli üç adet el bombası, 2si dolu halde toplamda sekiz şarjör, 440 adet mermi ele geçirildi. Üç motosiklet kaskının da bulunduğu adreste toplamda 70 suç kayıtları bulunan dört kişi gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Dört kişiyle bağlantılı 3 kişi daha yakalandı. 6 kişi tutuklandı.