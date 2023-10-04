İstanbul’da ulaşım çilesi her geçen gün katlanarak büyüyor. Bozulan metrolar, yolda kalan İETT araçları ve yetersiz metrobüs seferleri vatandaşları canından bezdiriyor. Son olarak sabah saatlerinde Altunizade Metrobüs durağında çekilen görüntüler, İstanbul’daki toplu ulaşımdaki yetersizliğin neden olduğu kalabalığı gözler önüne seriyor. Benzer bir durum da Uzunçayır Metrobüs durağı güzergahında yaşandı. Vatandaşların haber merkezimize gönderdiği görüntülerde, binlerce insanın metrobüse ulaşabilmek için uzun kuyruklar oluşturması dikkat çekiyor. Beşyol Metrobüs durağında da aynı manzaralar kameralara yansıdı.