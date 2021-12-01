İstanbul'da otelci Esra Yıldız ile Nuri Yıldız öldürülmüştü! Çifte cinayetin sırrı çözüldü! / 01.12.21

Son dakika haberi: İstanbul Avcılar’da otelci çift Esra Yıldız ve Nuri Yıldız’ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan akrabaları Cinayet Bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çiftin Nuri Yıldız’ın iki yeğeni Ferhat Y. ve Muhyettin Y. tarafından otellerle ortaklık anlaşması yüzünden çıkan borç meselesinden öldürüldüğü öne sürüldü. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi ancak Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sır dolu cinayetleri adım adım izleyerek çözdü olayın tüm detayları ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...