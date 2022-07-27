İstanbul'da tarihi gün! Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı! Bakan Akar'dan önemli mesajlar... / 27.07.22

Son dakika haberi: İstanbulun Beşiktaş ilçesine bağlı Leventte bulunan Milli Savunma Üniversitesi kampüsü içinde Tahıl Koordinasyon Merkezi kuruldu. Açılış için heyetler bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarın konuşmasını yapması sonrası Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı. Akar, Tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla önlenebileceği gösterilmektedir. Müşterek koordinasyon merkezinin çalışmalarının kalıcı barışa zemin hazırlamasını da ümit ediyoruz. Bu merkez ayrıca gıda krizinin önlenmesi ve fiyatların düşmesine de katkı sağlayacaktır. dedi.