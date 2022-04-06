İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam! İşte otobüs, minibüs, dolmuş, okul servisi ve taksi fiyatları... / 06.04.22

Son dakika haberine göre; İBB yönetimi UKOME’yi olağanüstü toplantıya çağırdı. Genel Sekreter Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleşen toplantıda tüm toplu taşıma araçlarına, Ulaştırma Ve Altaypı Bakanlığı İstanbul 1’nci Bölge Müdürü Serdar Yücel ve diğer bakanlık temsilciliklerinin muhalefet şerhiyle yüzde 40 zam yapıldı. Taksilerde kısa mesafe 28 TL olurken, okul servislerinde 0-1 KM arası aylık 554 TL oldu. Mavi Kart abonmanlık fiyatı ise 602 TLye yükseldi. Öğrenci kartı ise 78 TLden 109 TLye yükseldi. İşte son dakika haberinin detayları...