İstanbul'da vaka sayısı ne zaman düşecek? İl Sağlık Müdürü tarih vererek açıkladı... / 13.01.22

Son dakika haberine göre; İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Kemal Memişoğlu, Omicron varyantı sonrası artan koronavirüs vakaları ile ilgili konuştu. 75 bine dayanan vakaların büyük bölümünü barındıran İstanbul için durumun önümüzdeki hafta iyice netleşeceğini söyleyen Memişoğlu, vakaların düşüşe geçeceği tarih için de dikkat çeken bir tahminde bulundu. Memişoğlu, hastanelerdeki doluluk oranları ile ilgili de son verileri paylaştı, Omicronda 5-6 kat az hasta yatırma oranımız var. dedi. İşte son dakika haberinin detayları...