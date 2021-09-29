İstanbul'u kana bulayacaklardı! Otogarda yakalanan PKK'lı teröristlere 18 yıla kadar hapis istemi / 29.09.21
Sabah
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘İstanbul’u kana bulayacaklardı’ şeklinde duyurduğu otogarda 5 kilogramlık patlayıcı madde taşıyan 3 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. PKK’lı teröristlerin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen faaliyetler sırasında Esenler otogarında 5 kilogram patlayıcı maddeyle birlikte yakalanan 3 şüpheli hakkında 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...