İstanbulun önemli metro hatlarından biri olan 19 duraklı Kadıköy-Pendik Tavşantepe metro hattını baştan sona gezen SABAH muhabiri toplamda 17 yürüyen merdivenin çalışmadığını belirledi. Çalışmayan merdivenlerin bazılarının girişleri levhalarla kapatılırken bazılarında ise herhangi bir uyarının da olmadığı görüldü. Bazı noktalarda asansörlerin de bozuk olduğu belirlendi. Vatandaşlar, ne zaman açılacağına dair bir uyarı yazısı bile olmayan merdivenleri kullanamadığı için büyük mağduriyet yaşıyor ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğluna sert tepki gösteriyor.