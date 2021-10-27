İşte 10 büyükelçiyle gelen 'Osman Kavala' skandalının perde arkası: İmzacı elçilerden çocukça bahaneler / 27.10.21

Sabah

Başkan Erdoğan’ın imzacı 10 büyükelçiyle ilgili ‘İstenmeyen adam ilan edilsinler’ talimatı sonrası Dışişleri’nde acil toplantı yapıldı. Muhataplarla temasa geçildi ve skandal ‘Kavala’ bildirisinin geri alınması açık bir dille istendi. ABD Büyükelçiliği’nde hazırlanan ilk geri adım metni örtülü ifadeler nedeniyle kabul edilmedi. Viyana Sözleşmesi’ne atıf yapılması için ısrar edildi ve sonuç alındı