İşte 10 soruda Afganistan ve Taliban gerçeği / 18.08.21

Sabah

ABD ve NATO güçlerinin Afganistan’ı terketmesi ile birlikte 16 Ağustos tarihinde Taliban güçleri başkent Kabil’i ele geçirdi. Afgan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terketmesi ile birlikte Afganistan ordusu da tamamen dağıldı. Taliban liderlerinin yaptığı ilk açıklamalarda uluslararası kamuoyuna yumuşama mesajları verildi. Peki bu mesajlar ne anlama geliyor? Afganistan halkı Taliban’a nasıl bakıyor? Afganistan’ı nasıl bir gelecek bekliyor? Afgan halkı Türkiye’ye nasıl bakıyor? Afganistan Türkiye için neden önemli? Merak edilen tüm soruları bölgeyi yakından tanıyan Zeki Bulduk’a sorduk. 3 yıl boyunca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’nın koordinasyon başkanı olarak görev yapan Zeki Bulduk tüm izlenimlerini SABAH ile paylaştı.