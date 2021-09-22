İşte 10 soruda 'AUKUS Paktı' krizi: ABD ve Çin karşı karşıya gelir mi? / 22.09.21

Sabah

ABD, İngiltere ve Avustralya tarafından kurulan 'AUKUS Paktı' dünyada büyük bir yankı uyandırdı. ABD Başkanı Joe Biden'ın 'tarihi bir adım' olarak nitelendirdiği anlaşma, Çin'i çevreleme politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Avrupa Birliği ise AUKUS Paktı ile hayal kırıklığına uğradığını açıklayarak, denizaltı anlaşması iptal olan Fransa'nın yanında olduğunu bildirdi. SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş, konuyla ilgili sabah.com.tr'nin sorularını yanıtladı. İşte 10 soruda AUKUS Paktı krizi...