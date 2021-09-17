İşte 16 yaşındaki liseli menderes! Adnan Menderes'in yeni fotoğrafları / 17.09.21

Sabah

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun 17 Eylül 1961'de idam edilmesinin üzerinden 60 yıl geçti. Cumhuriyet'in 9'uncu Başbakanı Adnan Menderes'in bu zamana kadar hiç bilinmeyen yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Menderes'in aile albümünden SABAH'ın ulaştığı fotoğraflarda İzmir Koleji'nde öğrenim gören 16 yaşındaki Adnan Menderes'ten hipodromda gazi koşusu izleyen aile fotoğrafları yer alıyor.