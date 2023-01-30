Seçim vaatlerini ve yol haritalarını açıklamaları beklenen adaysız 6lı masada beklenen toplantı bugün gerçekleşti. Parti temsilcilerinin açıkladığı seçim vaatlerinin satır aralarında HDPye göz kırpan 6lı masa genel başkanları teröre destek veren belediyelerin kontrol altına alınmasının önünü kapatmayı vadetti. Diğer yandan içerdiği olumlu maddelerin yanısıra LGBT desteğiyle aile yapısını tehdit eden İstanbul Sözleşmesine geri dönüş de 6lı masanın vaatleri arasındaydı. Bu karara Saadet Partisi başkanı Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlunun imza atmış olması dikkat çekti