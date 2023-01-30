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7/24 Dinle Sabah İşte 6'lı masanın vaatleri: LGBT kararına imza, HDP'ye sinyal / 30.01.23
İşte 6'lı masanın vaatleri: LGBT kararına imza, HDP'ye sinyal / 30.01.23

İşte 6'lı masanın vaatleri: LGBT kararına imza, HDP'ye sinyal / 30.01.23

Sabah

150 Bölüm | 08:17:14
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İşte 6'lı masanın vaatleri: LGBT kararına imza, HDP'ye sinyal / 30.01.23

Sabah 01:35
02

6'lı masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıklarken Gültekin Uysal uyuyakaldı! İşte o anlar / 30.01.23

Sabah 00:41
03

Konut sektörü mercek altında! 80 bin mükellef radara takıldı / 30.01.23

Sabah 00:52
04

Bakan Koca'dan piyasada bulunamayan ilaçlarla ilgili açıklama: Üretim artırıldı... / 30.01.23

Sabah 01:13
05

Bakan Dönmez: Doğalgaz ve elektrikte indirimler devam edecek / 30.01.23

Sabah 01:19
06

Hâkimden kendisini reddeden kadına kumpas / 30.01.23

Sabah 00:59
07

Hedef 2030’da doğalgazda bağımlılığı bitırmek / 30.01.23

Sabah 02:19
08

Dev proje Mayısta açılıyor / 30.01.23

Sabah 02:36
09

Uzaya giden ilk Türk'ü Başkan Erdoğan açıklayacak! Fırlatma tarihi belli oldu / 30.01.23

Sabah 01:25
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