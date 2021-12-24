İşte 9 maddede 'Döviz endeksli TL mevduat' sistemi! 'Kur korumalı TL mevduat' için merak edilenler yanıt buldu / 24.12.21

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğanın duyurduğu, döviz endeksli TL mevduat Kur korumalı TL mevduat sistemi sonrası döviz kurları tepetaklak olurken, birçok yatırımcı yeni sistemin detayları hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı kur korumalı TL vadeli mevduatlara ve katılma hesaplarına ilişkin uygulama esasları hakkında bir açıklama daha yayımladı. Açıklamada söz konusu ürüne ilişkin azami faiz oranı belirtildi. Buna göre bankalarca azami faiz politika faizinin 300 baz puan üzerinde belirlenebilecek. Böylelikle TCMBnin politika faizinin yüzde 14 olduğu dikkate alındığında söz konusu enstrüman için en düşük faiz yüzde 14, en yüksek faiz ise yüzde 17 olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı kur korumalı TL vadeli mevduatlara ilişkin yayımladığı açıklamasında söz konusu ürüne en yüksek uygulanabilecek faiz oranını ve uygulamayı 9 başlıkta açıkladı.