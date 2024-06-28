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İşte Bahçelievler'deki binanın çökme nedeni! Uzmanlar enkazı inceledi... "İstanbul'daki 10 binadan 7'si..." / 28.06.24

İşte Bahçelievler'deki binanın çökme nedeni! Uzmanlar enkazı inceledi... "İstanbul'daki 10 binadan 7'si..." / 28.06.24

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

İşte Bahçelievler'deki binanın çökme nedeni! Uzmanlar enkazı inceledi... "İstanbul'daki 10 binadan 7'si..." / 28.06.24

Sabah 02:57
02

Başkan Erdoğan: Suriye ile ilişki kurmamaya sebep yok / 28.06.24

Sabah 03:32
03

3. Dünya Savaşı ihtimali: TSK her senaryoya hazır / 28.06.24

Sabah 03:31
04

Kırıkçıya güvendi ölümden döndü / 28.06.24

Sabah 01:31
05

Soner Sarıkabadayı’ya mahkemeden sevindiren haber / 28.06.24

Sabah 02:02
06

Yaşlı adama acımasız darp / 28.06.24

Sabah 00:56
07

Uyuşturucu tacirlerine geçit yok / 28.06.24

Sabah 00:57
08

Yapay zekâ, öğrencileri solladı / 28.06.24

Sabah 00:49
09

İsrail küresel güvenliği tehdit ediyor / 28.06.24

Sabah 05:05
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