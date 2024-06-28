Bahçelievler’de kısmen çöktükten sonra kontrollü yıkılan bina enkazından birkaç eşya ve motosiklet çıkartıldı. Yıkılan binanın arka tarafında bulunan ve hasar alan 2 apartmanın önünde ise bekleyiş devam ediyor. Enkazda yapılan incelemede çöken binanın alt katlarının deniz kumundan üst kaçak bölümünün ise son kalite betondan yapıldığı görüldü. Öte yandan enkazda incelemede bulunan uzmanlar, 10 binadan 7’si 2000 yılı öncesi yapılan binalar. Kalitesiz betondan ve yıkanmadan elenmeden deniz kumlarıyla yapılmış dedi.