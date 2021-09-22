İşte bankamatik mimarın belgeleri! Belediye yöneticileri de tutanak tutmuş / 22.09.21

Sabah

Çankaya Belediyesi yöneticilerinin, Tezcan Karakuş Candan'ın, Çankaya Belediyesi'ndeki görev yerine sık sık terk etmek suretiyle işe gelmediğine yönelik evrak hazırladığı öğrenildi. Candan'ın sahte imza kullandığı da tutanaklarda yer aldı. AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül, "Tezcan Karakuş Candan, kendi beyanında 3 farklı kurumda çalıştığının bilgisini soruşturma kapsamında verdiği ifadede beyan etmiştir. Atılım Üniversitesi ve Çankaya Belediyesinde mesai saatlerinin çakışmadan nasıl birlikte yürütüldüğü merak ediyoruz. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı olarak Çankaya Belediyesi'nde çalışması bize göre etik değerlerle uyuşmamaktadır" dedi.