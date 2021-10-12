İşte Başkan Erdoğan'ın işaret ettiği TEKNOFEST kuşağı: Bağımsız ve güçlü Türkiye'yi dert edinen gençler / 12.10.21

Sabah

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana ziyaretinde üniversiteli öğrencilerle gerçekleştirdiği programda Z kuşağı ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Erdoğan, "Yeni bir terim ortaya koydum. Bizimki TEKNOFEST kuşağı" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın işaret ettiği kuşağı uzmanlar ve kuşağın temsilcileri SABAH'a yorumladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erdoğan'ın bu söylemiyle, geceler boyunca uykusuz kalarak icat çıkaran gençleri işaret ettiğini söylerken, TEKNOFEST birincilerinden Alperen Özalp ise, bu kuşağı "Bağımsız ve güçlü Türkiye için vatanını dert edinen gençler" olarak tanımladı.